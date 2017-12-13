Сегодня 13 декабря 2017 года, 16:44

С 2018 года НБУ запускает новую систему оценки банков в соответствии с современными стандартами

Национальный банк Украины с 2018 года планирует запустить комплексную реформу банковского сектора в соответствии с современными стандартами банковского надзора. Об этом рассказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

«С 2018 года заработает новая система оценки банков – SREP. Эта система строится больше на принципах и профессиональном суждении, чем на жестких нормах. Конечно, без четких правил не обойтись, но надо изменить наше положение согласно современным стандартам надзора. Безусловно, это будет сложная работа. Наша задача – индивидуализировать подходы и сделать их экономически более оправданнями», – сказал А.Бевз.

По его словам, планируется ревизия правил лицензирования банков, проведения сделок M&A и оценки репутации руководства банков.

Так, банки будут обязаны не только предоставлять бизнес-план, но и подтверждать свою способность его выполнять.

«Мы обязательно поставим вопрос перед потенциальным владельцем: что вы будете делать с банком в ближайшие три года? Он должен не только предоставить бизнес-план, но и подтвердить свою способность его выполнять. Если мы видим, что согласно бизнес-плану банку нужны ресурсы или банку объективно нужен дополнительный капитал, мы будем требовать от покупателя подтверждения наличия этих средств. Он может подтвердить активами или будущими денежными поступленнями», – отметил представитель НБУ.

В отношении иностранных компаний Нацбанк намерен получать независимые аудиторские заключения о жизнеспособности бизнеса.

«Будем просить аудиторские выводы, устанавливать требования к подаче документов, например, чтобы выводы давали независимые оценочные компании. Нам не всегда нужен детальный анализ финотчетности, но аудитор как минимум должен сделать вывод, жизнеспособен этот бизнес или нет, какой у него риск дефолта в ближайшем будущем и среднесрочной перспективе», – сообщил А.Бевз.

Кроме того, банки должны доказать регулятору целесообразность тех или иных действий.