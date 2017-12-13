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Президент уволил еще одного члена Нацкомиссии по тарифам

13 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Президент Петр Порошенко уволил с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Викторию Морозову, полномочия которой истекли в конце ноября 2017 года. Об этом говорится в указе главы государства №414/2017, который опубликован на сайте Администрации президента.

Как сообщалось ранее, в конце ноября, согласно плану ротации членов НКРЭКУ, президент уволил члена комиссии Бориса Цыганенко. Начиная с 13 ноября 2017 года, на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому комиссия не может принимать решения. В результате этого, комиссия не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний, оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний. 24 ноября глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что с тех пор работа регулятора заблокирована. Для назначения новых членов регулятора ранее была создана Конкурсная комиссия, которая уже начала свою работу, но, по словам ее члена Светланы Голиковой, потребуется несколько месяцев, чтобы избрать нового члена НКРЭКУ. Чтобы возобновить работу комиссии, на период отбора новых ее членов в ходе открытого конкурса, ряд депутатов предложили предоставить президенту временно, на три месяца, право назначать новых членов НКРЭКУ. Соответствующий закон был принят 7 декабря, а 12 декабря документ был подписан главой государства.

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