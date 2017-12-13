он же e-mail

Сегодня 13 декабря 2017 года, 16:44

Киевсовет намерен запретить в столице одноразовые пакеты

Киевский городской совет намерен просить Верховный Совет запретить продажу одноразовых полиэтиленовых пакетов. Об этом говорится в проекте обращения, внесенного в повестку заседания горсовета 14 декабря.

Также Киевсовет повторно рассмотрит проект решения о запрете и недопущении политической агитации и школах Киева. Кроме того, депутаты рассмотрят создание 21 сквера и парка отдыха «Набережная Левого берега» в Днепровском районе Киева.

Всего в повестку внесены 440 вопросов, из них 44 общих вопроса, 8 вопросов собственности, 1 вопрос в разделе «Разное» и 387 земельных вопросов.

Киевсовет проведет заседание 14 декабря.