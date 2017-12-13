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КМУ утвердил состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз»

13 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Новыми независимыми членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» назначаются Клэр Споттисвуд (Clare Spottiswoode), Бруно Лескуа (Bruno Lescoeur), Стивен Хейсом (Stephen Haysom), Амос Хохштайн (Amos Hochstein). Сегодня, 13 декабря, Кабинет Министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Постановление прекращает полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Пола Уорвика, Чарльза Проктора и Маркуса Ричардса.

В распоряжении Кабинета Министров, которое было принято 22 ноября 2017, представителями государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз» определялись Владимир Демчишин и Александр Гриценко. Однако Александр Гриценко не подал заявление о согласии представлять интересы государства в наблюдательном совете «Нафтогаза». Как следствие, представителями государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины» были определены Сергея Попик и Владимира Кудрицького.

Правительство также приняло решение, позволяющее как независимым членам наблюдательных советов государственных предприятий, так и представителям государства быть одновременно членом наблюдательных советов более пяти юридических лиц. Постановление также снимает ограничения для членов наблюдательного совета «НАК» Нафтогаз Украины», а именно: быть членом наблюдательного совета или исполнительного органа более трех других компаний.

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