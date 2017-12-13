Сегодня 13 декабря 2017 года, 15:13

Нацперечень лекарств дополнен 60 препаратами

В среду, 13 декабря, правительство приняло два постановления по обеспечению украинцев медицинскими препаратами в следующем году. Как сообщает Минздрав, обновили Национальный перечень основных лекарственных средств и внесли изменения в Постановление №1303 об обеспечении лекарствами льготников.

Национальный перечень основных лекарственных средств — это перечень безопасных лекарств с доказанной эффективностью, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно.

Сегодня в перечень включили еще 60 действующих веществ: 18 МНН (уникальных названий действующего вещества), включенных в обновленный издание рекомендаций ВОЗ, 28 МНН, включенных в госпрограммы и субвенции на ингаляционные средства для наркоза, а также 14 препаратов для оказания экстренной помощи.

Таким образом, теперь общее количество препаратов, включенных в Нацперечень и должны обеспечиваться на 100% в учреждениях здравоохранения, составляет 427 препаратов

«Анализируя закупки лекарственных средств в регионах, мы обнаружили, что только в 2016 году на сумму более 70 млн гривен были закуплены какие-то экстракты плодов дикой моркови, хмеля, мяты перечной, хлорофиллипта и т.п. Нельзя сказать, что эти лекарственные средства вообще не лечат, но ввиду их симптоматического терапевтического действия закупать за государственные средства не целесообразно. Поскольку в то время, когда кому-то дают купленные государством такие лекарства, в другой больнице умирает человек, который не имеет жизненно необходимого», — прокомментировал изменения Нацперечня лекарств замминистра здравоохранения Роман Илык.

Отдельно решили продлить действие Постановления №1303, которое обеспечивает льготные категории населения медицинскими препаратами и изделиями, которых сейчас нет в Нацперечне. Данное постановление будет продолжать работать в течение переходного периода. Сегодняшнее Кабмин добавил в постановление №1303 обязательную регистрацию препаратов на Украине и наличие их в отраслевых стандартах в сфере здравоохранения.