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Правительство утвердило структуру Госбюро расследований

13 декабря 2017 года Источник:РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил структуру Государственного бюро расследований (ГБР). Соответствующее решение правительство приняло на заседании сегодня, 13 декабря 2017 года.

Так, правительсвто на заседании утвердил структуру ГБР. Согласно решению, бюро будет состоять из Центрального аппарата, семи территориальных управлений, Академии и Научно-исследовательского института. Предельная численность сотрудников бюро – 1500 человек.

Отмечается, что в состав Центрального аппарата Бюро входить 20 управлений и отделов. Среди них управления: организации досудебных расследований; внутреннего контроля; сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований; международного сотрудничества и внешних коммуникаций; правового обеспечения и другие. Территориальные управления согласно закону Украины «О Государственном бюро расследований» будут находиться в Киеве, Львове, Николаеве, Хмельницком, Мелитополе, Полтаве и Краматорске. Документ принят с возможностью доработки в 3-дневный срок с учетом предложений всех заинтересованных сторон.

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