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КМУ начал отбор международных партнеров для управления ГТС

13 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Кабинет министров в среду объявил начало процедуры отбора международных партнеров для совместного управления газотранспортной системой Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион в ходе заседания правительства.

«Сегодня мы официально начинаем процесс поиска и отбора партнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы. Основной из критериев поиска и отбора партнера - максимальная загрузка украинской ГТС», - заявил В.Кистион. Он добавил, что данные полномочия по поиску партнера правительство делегирует созданной рабочей группе.

Раньше «Нафтогаз Украины» подписала с нидерландской Gasunie, французской GRTgaz, итальянской Snam и словацкой Eustream меморандумы о возможном сотрудничестве при использовании ГТС Украины. «Нафтогаз» также нанял компанию Rothschild S.p.A. (Милан, Италия), которая работает над структурированием самого процесса поиска и привлечения международного партнера к управлению ГТС Украины.

Определять лучшего партнера для нового оператора украинский ГТС будет Верховная Рада.

Напомним, летом 2016 года Кабинет министров утвердил план выделения из "Нафтогаза Украины" функции по транспортировке газа магистральными газопроводами. Решение принято во исполнение Третьего энергопакета ЕС и закона и рынке природного газа. Третий энергопакет запрещает компаниям одновременно и продавать, и транспортировать газ и электроэнергию. Чтобы решить эту проблему, компаниям было предложено продать транспортные сети или отдать их управление в руки независимого оператора.

1 декабря начал работать филиал «Укртрансгаза» под названием «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), который является единым центром принятия решений по управлению газотранспортной системой и уже обслуживает более тысячи договоров на транспортировку газа.

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