Сегодня 13 декабря 2017 года, 13:42

Правительство подготовило законопроект по пересчету пенсий военным

Правительство намерено в среду направить законопроект о пересчете пенсий военнослужащим на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы очень много времени посвятили тому, чтобы наработать предложения для новой системы пенсионного обеспечения для военнослужащих. Сегодня мы такие предложения передадим в Совет национальной безопасности и обороны, поскольку это вопрос военнослужащих, где на уровне Президента, Совета национальной безопасности и обороны мы примем окончательное решение, которое может быть принято украинским парламентом», - сказал В.Гройсман.

В.Гройсман заявил, что, согласно разработанному законопроекту, средний размер, на который будут повышены пенсии военнослужащим с 1 января 2018 года, составит 1,5 тыс. грн.

«Осовременивание пенсий будет происходить автоматически, мы предусматриваем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих», - сказал премьер.

Напомним, с 1 октября пенсии повысили всем категориям пенсионеров, кроме военных. Законопроект по пересчету пенсий для этой категории Минсоцполитики должно было подать в Верховный Совет до 1 ноября, но не сделало этого. В ряде городов в связи с этим прошли акции протеста военных пенсионеров. Правительство рассчитывает, что закон вступит по пересчету пенсий военным в силу с 1 января 2018 года.