Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 декабря 2017 года, 13:42

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство подготовило законопроект по пересчету пенсий военным

13 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Правительство намерено в среду направить законопроект о пересчете пенсий военнослужащим на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы очень много времени посвятили тому, чтобы наработать предложения для новой системы пенсионного обеспечения для военнослужащих. Сегодня мы такие предложения передадим в Совет национальной безопасности и обороны, поскольку это вопрос военнослужащих, где на уровне Президента, Совета национальной безопасности и обороны мы примем окончательное решение, которое может быть принято украинским парламентом», - сказал В.Гройсман.

В.Гройсман заявил, что, согласно разработанному законопроекту, средний размер, на который будут повышены пенсии военнослужащим с 1 января 2018 года, составит 1,5 тыс. грн.

«Осовременивание пенсий будет происходить автоматически, мы предусматриваем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих», - сказал премьер.

Напомним, с 1 октября пенсии повысили всем категориям пенсионеров, кроме военных. Законопроект по пересчету пенсий для этой категории Минсоцполитики должно было подать в Верховный Совет до 1 ноября, но не сделало этого. В ряде городов в связи с этим прошли акции протеста военных пенсионеров. Правительство рассчитывает, что закон вступит по пересчету пенсий военным в силу с 1 января 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 50 (1042) от 12/12/17 Свежий номер

Семейное право

№ 50 (1042)
В фокусе: Медиаактивность

Внимание, равняйсь, СМИрно!

Отрасли практики

Работа над помарками

Продвижение

Измерение бренда

Процессуальные новациии

Запал прочности

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobes и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом