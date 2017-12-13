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«Укрзализныця» не будет возвращать билеты онлайн до конца праздников

13 декабря 2017 года Источник:«Украинская правда»*

«Укрзализныця» с 12 декабря временно приостановила услугу возврата билетов через интернет.

«По многочисленным просьбам пассажиров, такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда», – так объясняет компания этот шаг.

«Анализ, проведенный специалистами «Укрзализныци», показывает, что подавляющее количество билетов на пиковые даты, в частности, зимние праздники, выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи», – отмечается в сообщении.

«Вместе с тем, прослеживается тенденция возвращения значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что, так или иначе, коррелирует с нарастанием ажиотажного спроса на поездки популярными маршрутами», – добавляет «Укрзализныця».

По мнению компании, «такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их последующей перепродажи».

«В результате создается искусственный предварительный дефицит, что вызывает справедливое недовольством и нарекания граждан, собирающихся путешествовать», – заявляет ведомство.

«Для того, чтобы исключить подобные злоупотребления, «Укрзализныця» временно приостанавливает операцию возврата билетов через интернет. Возврат средств за посадочные документы, оформленные через интернет, будут осуществляться исключительно через железнодорожные кассы», – пояснила УЗ.

«Ограничение будет отменено после окончания новогодне-рождественских перевозок», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что 12 декабря граждане обнаружили, что железнодорожные билеты нельзя вернуть онлайн – и жаловались на это в соцсетях. Официального сообщения компания во вторник не дала, но клиенты смогли получить информацию по скайпу.

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