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Черногорский язык официально признали и отделили от сербского

13 декабря 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Международная организация по стандартизации официально признала черногорский язык отдельным от сербского. Органы власти в Черногории сообщили, что страна получила международный код ISO для черногорского языка от Международной организации по стандартизации, которая является глобальным органом по установлению стандартов.

Национальная библиотека Черногории, которая девять лет вела процесс признания черногорского языка, сообщила, что ему присвоили новый код - CRN.

Название языка на английском и французском пишется одинаково - Montenegrin, но имеет разное произношение.

Черногорский язык теперь официально отделен от сербского, который использует большинство людей в стране.

Спор о статусе сербского языка в независимой Черногории начался с 2007 года, через год после отделения страны от Сербии, когда она приняла новую конституцию, в которой официальным языком признан черногорский, что вызвало возмущение сербской общины.

Черногорский язык был официальным в образовательной системе страны с 2011 года, хотя большинство людей используют сербский язык.

По данным последней переписи населения в 2011 году, 36% людей заявили, что говорят на черногорском языке, и 44% граждан заявили, что говорят на сербском.

После нескольких месяцев патовой ситуации черногорское правительство и оппозиционные лидеры согласились в сентябре 2011 года, что академический предмет в системе образования страны будет называться «черногорский - сербский, боснийский, хорватский язык и литература», что рассматривалось как компромисс в пользу большой сербской общины в стране.

Учебная программа для школ осталась практически одинаковой, с добавлением нового черногорского алфавита, содержащего 32 буквы, как латиницей, так и кириллицей, по сравнению с сербским, имеющим 30 букв.

Однако сербские оппозиционные партии, неправительственные организации и ученые утверждают, что с 2011 года существует дискриминация сербского языка и кириллического письма.

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