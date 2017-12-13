Сегодня 13 декабря 2017 года, 13:42

В преддверии новогодних праздников Украина усилила охрану госграницы со странами ЕС

Накануне рождественских и новогодних праздников почти 100 офицеров Администрации Государственной пограничной службы Украины отправились на усиление охраны государственной границы со странами Европейского Союза в пределах Волынской, Закарпатской и Черновицкой областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

«Анализ результатов оперативно-служебной деятельности на границе со странами ЕС свидетельствует об определенной активизации противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации и тому подобное.

Поэтому, с целью принятия адекватных мер противодействия указанной противоправной деятельности накануне праздников, было принято решение организовать и провести мероприятия по усилению охраны государственной границы на наиболее угрожающих направлениях, а именно Луцкого, Чопского, Мукачевского и Черновицкого пограничных отрядов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в составе пограничных нарядов офицеры Администрации Госпогранслужбы, прибывших сегодня утром на место несения службы, будут выполнять задачи по охране государственной границы, предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционным и контрабандным проявлениям, административным правонарушениям и другим действиям противоправной деятельности на границе Украины.

Напомним, что недавно для усиления охраны границы привлекались курсанты Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Б.Хмельницкого, мобильного пограничного отряда «Дозор», пограничной комендатуры быстрого реагирования и другие подразделения.