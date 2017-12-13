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В суд подан иск к НАПК в связи с отсутствием полной проверки е-деклараций кандидатов на должности судей ВС

13 декабря 2017 года Источник:Главком

Окружной административный суд г.Киева рассматривает вопрос об открытии производства по иску внефракционного депутата Борислава Розенблата к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Третьими лицами по иску заявлены 113 судей Верховного Суда.

Внефракционный депутат Борислав Розенблат подал иск к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции в Окружной административный суд Киева в связи с отсутствием полной проверки электронных деклараций кандидатов на должности судей Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Борислава Розенблата к НАПК. Третьими лицами, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, является Высшая квалификационная комиссия судей, Верховный Совет Украины, а также 113 судей Верховного Суда», – сказано в сообщении.

Истец просит суд «признать противоправной бездеятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении не проведения полной проверки деклараций кандидатов на должности судей Верховного Суда в соответствии с требованиями Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей».

В настоящее время рассматривается вопрос об открытии производства по данному иску.

8 декабря Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Розенблата к НАПК и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

31 октября Розенблат подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за бездействия ведомства в связи с пребыванием Назара Холодницкого на двух должностях – главы САП и первого вице-президента Федерации футбола Украины.

19 июня детективы НАБУ по подозрению в получении взятки в $200 тыс. задержали охранника Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали нардепу за решение вопроса о лицензировании добычи янтаря. 11 июля Верховный Совет сняла неприкосновенность с Розенблата, но не дала согласия на его задержание и арест. 21 июля по решению суда на народного депутата надели электронный браслет, ему запретили покидать пределы Украины. Кроме того, в июле Розенблат внес залог в размере 7 млн грн.

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