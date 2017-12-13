Соотношение пенсий с заработной платой на Украине составляет около 37%

Эксперты утверждают, что есть два главных критерия, по которым можно оценить пенсионную систему на Украине – это критерий финансовой устойчивости и коэффициент замещения.
«Если говорить согласно критериям финансовой устойчивости, пенсионная система Украины вряд ли может быть названа таковой», – говорит ведущий эксперт социальных и гендерных программ центра Разумкова Ольга Пищулина.
Также отмечается, что еще один важный показатель с точки зрения оценки эффективности пенсионной системы – это коэффициент замещения. Адекватность пенсионной системы определяется уровнем соотношения пенсий с заработной платой, которую получали граждане в процессе трудовой деятельности. Этот показатель на Украине также негативный: так, коэффициент замещения должен составлять минимум 40%, у нас же он в настоящее время только около 37%.
Кроме того, на пенсионную систему влияют не только внутренние, но и внешние факторы, т.к. она функционирует в макроэкономической среде, достигнуть ускорения развития которого так и не удалось.
По мнению экспертов, решить пенсионную проблему в стране можно несколькими способами:
• повышением страхового тарифа;
• снижением размера пенсий;
• снижением количества пенсионеров.
В то же время, ни один из этих вариантов не может быть реализован в стране.
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