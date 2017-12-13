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НБУ: на Проминвестбанк нашелся покупатель

13 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальный банк получил 8 декабря от гражданина Украины пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в Проминвестбанке в размере 99,7151% его уставного капитала. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО «Проминвестбанк» находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», - заявили в Нацбанке.

При этом в НБУ не раскрыли имя покупателя Проминвестбанка.

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