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Польша призывает страны ЕС к созданию ведомств по борьбе с российской пропагандой

13 декабря 2017 года Источник:ДЕЛО

Заместитель министра иностранных дел Польши Марек Магеровский призвал к созданию во всех странах Европы ведомств по борьбе с российской пропагандой. Об этом он заявил на конференции в Варшаве.

«В нынешней форме одна рабочая группа Евросоюза East StratCom неспособна эффективно бороться с дезинформацией, фальшивыми новостями и другими проявлениями пропаганды», — заявил М.Магеровский.

По мнению чиновника, такие ведомства нужны не только для опровержения мифов, но и для эффективного противодействия и распространения позитивной информации.

Напомним, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям (Service East Stratcom Task Force) была создана внешнеполитической службой Евросоюза в сентябре 2017 года. Ее первым детищем стала кампания «ЕС против дезинформации», в рамках которой был запущен новый сайт EUvsDisinfo.eu для противодействия дезинформации из Кремля. Особенностями сайта является наличие последних новостей в правдивой подаче, анализ прокремлевской дезинформации и разоблачение прокремлевских фейков

По словам М.Магеровского, правительство Польши сейчас обсуждает план создания специальных отделов стратегических коммуникаций при канцелярии премьер-министра и профильных министерствах и ведомствах.

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