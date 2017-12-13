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Усовершенствован механизм защиты прав на землю

13 декабря 2017 года Источник:Динай

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм защиты прав на земельные участки. Соответствующие коррективы внесены постановлением КМУ «Некоторые вопросы совершенствования механизмов защиты прав на земельные участки» №925 от 6.12.2017 года в ряд правительственных нормативно-правовых актов в сфере земельных отношений и государственной регистрации недвижимости.

В частности, предполагается, что госрегистрация права собственности на земельный участок, регистрация которого:

- проведена до 1 января 2013 года, проводится при наличии соответствующих сведений о зарегистрированных правах в Государственном земельном кадастре;

- не проведена до 1 января 2013 года, проводится при условии установления факта перехода прав от лица, сведения о котором содержатся в Государственном земельном кадастре, к лицу, которое заявляет свои права;

- не проведена до 1 января 2013 года и если такие права приобретенные согласно решению органа власти или орана местного самоуправления, проводится при условии установления факта отсутствия сведений о вещных правах других лиц на такой земельный участок в Государственном земельном кадастре.

Кроме того, документом:

- вводится проверка наличия и подлинности кадастрового номера земельного участка в Государственном земельном кадастре уже при формировании государственным регистратором заявления в режиме реального времени;

- определяются способы исправления технических ошибок в случае обнаружения госрегистратором в полученных из Государственного земельного кадастра сведениям о владельцах, пользователей земельного участка, перенесенных из Государственного реестра земель, неполной или неточной информации, что делает невозможным идентификацию лица правоприобретателя;

- нормирована процедуры установления личности и проверки ее дееспособности при проведении регистрационных действий, не связанных с совершением нотариального действия и тому подобное.

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