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Посол ЕС рассказал, в каких сферах Украина отстает в выполнении Соглашения об ассоциации

13 декабря 2017 года Источник:Европейская правда

Глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли рассказал, в каких сферах Украина больше всего отстает от плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, а в каких направлениях достигла прогресса. Об этом он заявил на презентации отчета «Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения с 1 декабря 2016 года по 1 ноября 2017 года» в Киеве.

«Уже три года прошло, и в некоторых секторах мы опаздываем. В частности, нам необходимо приложить особые усилия, чтобы догнать... таможенные вопросы, налогообложение, транспорт, создание рабочих мест. До этого момента мы не смогли выполнить все наши обязательства в соответствии с расписанием», - сказал он.

Вместе с тем посол отметил прогресс в сфере экологии, энергетики, санитарных и фитосанитарных требований, а также в сфере защиты прав потребителей.

Х.Мингарелли указал, что необходимо добиться полного вовлечения парламента в процесс реформ.

«Всем известно, что есть большое количество законопроектов, которые по любым причинам не принимаются быстро и блокируются в парламенте», - констатировал дипломат.

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