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Президент подписал закон о назначении членов НКРЭКУ до их избрания по конкурсу

13 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 7342-1 “Про Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг”. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховного Совета Украины.

Так, документом вносятся изменения, которые позволяют главе государства единолично назначать членов НКРЭКУ до проведения конкурса либо в случае неправомочности комиссии. В частности, в случае, если комиссия не может проводить заседания и принимать решения из-за отсутствия кворума. Стоит отметить, что полномочия назначенных президентом членов НКРЭКУ будут длиться не более трех месяцев.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада Украины разрешила президенту назначать членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до их избрания по конкурсу. Такой законопроект был разработан в связи с тем, что в последние месяцы НКРЭКУ не могла провести ни одного заседания из-за отсутствия кворума.

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