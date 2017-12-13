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Минрегион предлагает признать вкладчиков строящихся объектов кредиторами застройщиков

13 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Законопроект о борьбе с долгостроями признает физлиц, вкладывающих деньги в строительство, кредиторами застройщика, а не инвесторами, соответственно, они не подлежат действию закона “Об инвестиционной деятельности”, сообщил соавтор законопроекта, представитель Института пространственного развития Юрий Манцевич.

По его словам, этот законопроект разрабатывает Институт пространственного развития по заказу Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Согласно документу, объект строительства получает статус “проблемного” только по решению суда. После признания объекта проблемным есть несколько вариантов разрешения ситуации, один из которых – привлечение нового заказчика строительства по конкурсу. При этом к конкурсу не допускается предыдущий застройщик.

Долгострои и проблемные застройки будут вноситься в соответствующий перечень или реестр.

Как объяснил Ю.Манцевич, реестр предоставляет возможность правовых последствий, в то же время его введение требует дополнительных финансовых затрат.

Кроме того, по его словам, законопроектом регулируется только жилая многоквартирная застройка. Документ не распространяется на строительство без финансового участия физлиц и на случаи, когда физлица обладают правом на часть прибыли от строительства (в виде фьючерсов и опционов).

Законопроект также предусматривает внесения изменений в другие законы и кодексы, в частности, в Земельный кодекс.

“Сейчас передача земельных участков органами местной власти осуществляется на конкурсной основе. Мы хотим включить в перечень исключений передачу земучастков долгостроев. Иначе три-четыре месяца уйдут только на организацию конкурсов”, – объяснил Ю.Манцевич.

Кроме того, законопроект предлагает внести в Бюджетный кодекс изменения, позволяющие выделять субвенции с госбюджета на помощь пострадавшим кредиторам.

Комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ заявил о намерении доработать данный законопроект и внести на рассмотрение парламента.

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