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Президент подписал Указы о ликвидации и создании местных общих судов

13 декабря 2017 года Источник:Офіційне Інтернет-представництво Президента України

Президент Петр Порошенко подписал Указ № 412/2017 и Указ № 413/2017 «О ликвидации и создании местных общих судов».

Указом №412/2017, согласно Конституции Украины и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», ликвидируются Черкасский районный суд Черкасской области, Чигиринский районный суд Черкасской области, Приднепровский районный суд Черкасс и Сосновский районный суд Черкасс. Зато образуется Черкасский окружной суд с местонахождением в городе Черкассах, юрисдикция которого распространяется на районы, где ранее действовали суды, ликвидируются.

Также вносятся изменения в раздел «Черкасская область» Сети местных общих судов, утвержденной Указом Президента Украины от 20 мая 2011 года № 591 «Вопросы сети местных общих и апелляционных судов», в частности исключаются пункты 18, 19, 22, 23 и название подразделения «г.Черкассы».

Указом № 413/2017, согласно Конституции и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», ликвидируются Первомайский районный суд Черновцов, Садгорский районный суд Черновцов и Шевченковский районный суд Черновцов и образуется Окружной суд Черновцов с местонахождением в городе Черновцах. Так же вносятся изменения в раздел «Черновицкая область» Сети местных общих судов, утвержденной Указом Президента Украины от 20 мая 2011 №591 «Вопросы сети местных общих и апелляционных судов» и исключается название подразделения «Черновцы» и пункты 12 - 14.

Кабинет Министров обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этих указов. Документы вступают в силу со дня их опубликования.

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