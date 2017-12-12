Сегодня 12 декабря 2017 года, 18:01

В Нацполиции обнародовали число «пьяных» ДТП в 2017 году

На Украине за 10 месяцев текущего года произошло 965 дорожно-транспортных происшествий при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых погибли 86 человек. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос депутата Киевсовета Александра Пабата.

Больше всего «пьяных аварий» зафиксировано в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве. Меньше всего — в Черновицкой, Ровенской и Кировоградской областях. Всего в этих ДТП пострадало 1314 человек.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество аварий, пострадавших и погибших в них значительно уменьшилось.

Как известно, в июле 2016 года Верховная Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии в три раза — до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (10 тыс. 200 грн).