Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 декабря 2017 года, 18:01

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Минфин вводит единый казначейский счет для таможенных платежей

12 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Министерство финансов вводит использование единого казначейского авансового счета для уплаты предприятиями таможенных платежей. Согласно сообщению пресс-службы Минфина, соответствующее решение принято с учетом современных возможностей автоматизированной системы таможенного оформления для создания благоприятных условий ведения бизнеса.

Министерство отметило, что таможенные платежи, подлежащие уплате при таможенном оформлении, должны быть перечислены на счет таможни до момента подачи таможенной декларации.

В сообщении отмечается, что сейчас каждая таможня имеет собственный казначейский счет. В результате у предприятий, осуществляющих таможенное оформление товаров в различных таможнях, складывается ситуация, что на счету одной таможни могут оставаться определенные средства, а для оформления товаров в другой таможне этой суммы средств не хватает.

Согласно решению Минфина, теперь с единого казначейского счета Государственной финансовой службы будет проводиться списание таможенных платежей при таможенном оформлении в любой таможне.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательного использования на украинских таможнях информационной системы «единое окно».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 50 (1042) от 12/12/17 Свежий номер

Семейное право

№ 50 (1042)
В фокусе: Медиаактивность

Внимание, равняйсь, СМИрно!

Отрасли практики

Работа над помарками

Продвижение

Измерение бренда

Процессуальные новациии

Запал прочности

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом