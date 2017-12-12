Сегодня 12 декабря 2017 года, 18:01

Минфин вводит единый казначейский счет для таможенных платежей

Министерство финансов вводит использование единого казначейского авансового счета для уплаты предприятиями таможенных платежей. Согласно сообщению пресс-службы Минфина, соответствующее решение принято с учетом современных возможностей автоматизированной системы таможенного оформления для создания благоприятных условий ведения бизнеса.

Министерство отметило, что таможенные платежи, подлежащие уплате при таможенном оформлении, должны быть перечислены на счет таможни до момента подачи таможенной декларации.

В сообщении отмечается, что сейчас каждая таможня имеет собственный казначейский счет. В результате у предприятий, осуществляющих таможенное оформление товаров в различных таможнях, складывается ситуация, что на счету одной таможни могут оставаться определенные средства, а для оформления товаров в другой таможне этой суммы средств не хватает.

Согласно решению Минфина, теперь с единого казначейского счета Государственной финансовой службы будет проводиться списание таможенных платежей при таможенном оформлении в любой таможне.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательного использования на украинских таможнях информационной системы «единое окно».