4 радиостанции смогут не выполнять квоты на 60% эфира на украинском языке

Четыре радиостанции на Украине смогут транслировать в эфире лишь 25% продукта на украинском языке. Это радиостанции «Мелодия», «Люкс ФМ», KISS FM и «Хит FM», сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
Напомним, 8 ноября 2016 вступил в силу закон «О внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно доли песен государственным языком в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)».
Согласно документу, квота на песни на украинском языке в радиоэфире во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводилась постепенно: в течение первого года их должно быть не менее 25%, второго – 30%, третьего – 35%.
Ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должен составлять 50%, второго - 55%, третьего - 60%.
«Закон предусматривает, что радиостанция может не увеличивать квоту, если дает в эфире не менее 60% песен языках Европейского Союза», - объясняет С.Костинский.
Для таких радиостанций квота сохраняется на уровне 25%. В Нацсовет обратились четыре таких радиостанции («Мелодия», «Люкс ФМ», KISS FM и «Хит FM») и переоформили свои лицензии.
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