Сегодня 12 декабря 2017 года, 18:01

ВССУ прекратил регистрацию кассационных жалоб, других процессуальных документов и судебных дел

На сайте ВССУ обнародованы два распоряжения о прекращении регистрации и передаче судьям судебной палаты по гражданским делам и судьям судебной палаты по уголовным делам кассационных жалоб, других процессуальных документов и судебных дел.

Так, согласно тексту распоряжения № 28/0/38-17, с сегодняшнего дня прекращена регистрация и передача судьям судебной палаты по гражданским делам кассационных жалоб, других процессуальных документов и судебных дел.

Также прекращена регистрация и передача судьям судебной палаты по уголовным делам кассационных жалоб и других процессуальных документов (за исключением материалом о решении вопросов в порядке, установленном ч.3, ст. 34 Криминального кодекса Украины) и судебных дел с 12 декабря.