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Генпрокурор анонсировал законопроект о подаче деклараций негласными работниками НАБУ

12 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на этой неделе в парламент будет подан законопроект о декларировании доходов и расходов негласными штатными работниками Национального антикоррупционного бюро.

На пресс-конференции во вторник он заверил, что не является сторонником «публичных разборок» и предлагает «найти выход из ситуации для совместной эффективной работы, а не громких обвинений в том, что все меша ют».

«Уверен, что и сейчас есть возможность прекратить публичные обвинения, сесть за стол, наработать план возобновления законности в деятельности НАБУ. Одним из элементов этого плана будет внесение на этой неделе проектов изменений в закон, которые снимут проблему найма негласных штатных сотрудников, а также подачу ими деклараций», - отметил Генпрокурор.

По его словам, негласные штатные сотрудники НАБУ сейчас вообще не подают декларации.

Ю.Луценко отметил, что на Украине не существует такого понятия, как «агент НАБУ», а есть штатные работники и внештатные.

«Агент - это калька с английского. В нашем законодательстве есть штатные и нештатные работники. На сегодня два штатных работника находятся на допроси», - сказал Генпрокурор.

Накануне Ю.Луценко заявил, что его жена, народный депутат Ирина Луценко на этой неделе внесет в парламент законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ.

Напомним, в конце ноября после задержания агента НАБУ под прикрытием, которого обвинили в провоцировании взятки, Генпрокуратура выложила видео с персональными данными агентов бюро.

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