Сегодня 12 декабря 2017 года, 16:30

Евросуд обязал Россию выплатить 99 тыс. евро пострадавшим от пыток в полиции

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить пострадавшим от пыток в полиции Москвы, Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии компенсацию на общую сумму 99 тыс. евро. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Евросуда.

Суд посчитал, что Россия нарушила запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с человеком (статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и право человека на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Конвенции).

Дело, рассматриваемое в Евросуде, объединило шесть жалоб граждан России на пытки. Суд установил, что «пытки задержанных были преднамеренными, применялись в течение нескольких часов и вызвали сильные физические и психические страдания».

Решением суда Россию обязали выплатить 26 тыс. евро жителю Псковской области Александру Ксензу, 30 тыс. евро жителю Марий Эл Руслану Лебедеву, 10 тыс. евро Владимиру Королеву из Нижегородской области, 6000 евро вдове погибшего Сергея Иванова Ларисе и 7000 евро Владимиру Колистратову – оба просителя проживают в Чувашии. Кроме того, 20 тыс. евро выплатят Геннадию Сергееву из Москвы.