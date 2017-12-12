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ГПУ завершила досудебное расследование в отношении экс-главы Минюста А.Лавриновича, - СМИ

12 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Следователи Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которого подозревают в захвате государственной власти. Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Объявили о завершении досудебного следствия и предоставили материалы для ознакомления. Обвинительный акт вручается и направляется в суд после ознакомления», - сказал он.

Также С.Горбатюк уточнил, что это произошло вчера, 11 декабря.

Напоминаем, 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс- министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского суда о мере пресечения в виде ареста на два месяца.

15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти.

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