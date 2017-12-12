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Завершился осенний призыв на срочную службу

12 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

На Украине завершилась призывная кампания «Осень-2017», особенностью которой является дополнительный призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении управления Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в соцсети.

«В ходе проведения осенней призывной кампании в октябре-ноябре текущего года на срочную военную службу были призваны граждане Украины мужского пола 1997-1990 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», - сказано в сообщении.

Отмечается, что срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, исключая зоны проведения антитеррористической операции.

«Сотни мужчин, пополнивших армейские ряды в этот период заступят на охрану стратегически важных объектов ВСУ», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что военными комиссариатами Украины было призвано и направлено в войска - 12 460 человек, в том числе в Вооруженные Силы Украины - 8360, Национальную гвардию Украины - 3500, Государственную специальную службу транспорта - 600, то есть военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100 %.

«Основной задачей при проведении призыва, как и раньше, было недопущение снижения качественной характеристики призывников, направлявшихся на комплектование войск (сил). В соответствии с требованиями действующего законодательства призыв граждан Украины на срочную военную службу проводился на основании решения районной (городской) призывной комиссии. На укомплектование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований отправлялись призывники, годные по состоянию здоровья, уровню образования и морально-деловыми качествами.

Процесс комплектования частей и соединений призывниками продолжался без сбоев и в соответствии с определенными планами и графиками отправки, а главным залогом успешного проведения нынешнего призыва стала слаженность действий всех ответственных за призыв должностных лиц и надзор общественности. Однако проблемы с теми, кто избегает срочной службы в армии хватает. Около 70 % неявки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске. Поэтому согласно законодательству представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно.

За уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения - до трех лет», - добавили в пресс-службе.

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