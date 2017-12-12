Сегодня 12 декабря 2017 года, 14:59

СМИ: выборы Председателя КСУ не состоялись

Выборы Председателя Конституционного суда во вторник, 12 декабря, не состоялись. Об этом сообщают СМИ.

«Выборы не состоялись. Следующая попытка – через месяц», – цитируют источник.

Отметим, что и 2 ноября выборы председателя КСУ также не состоялись.

Напомним, с 18 марта 2014 по 18 марта 2017 года главой Конституционного суда был Юрий Баулин. 18 марта 2017 года срок его полномочий на этой должности истек, но он стал исполняющим обязанности главы суда как старший по возрасту судья. 3 июня 2017 года Баулин был уволен в связи с истечением 9-летнего срока судейских полномочий.

В этот день должность и.о. главы Конституционного суда занял следующий по старшинству судья Виктор Кривенко. Он и занимает эту должность до сих пор.

При этом КСУ в мае текущего года не смог на выборах избрать Председателя Суда, так как претендентам не хватило большинства голосов.