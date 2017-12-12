В парламенте предлагают пересмотреть механизм возмещения НДС

Минфин проводит достаточно поверхностный анализ НДС. Об этом в комментарии сообщила председатель налогового комитета Верховного Совета Нина Южанина.
«Надо проанализировать, весь НДС, который сейчас возмещается и был сформирован в системе электронного возмещения НДС деньгами. Мне кажется, и, как показывает практика прошлого года, как раз на основе выводов аудиторов, которые занимаются аграрным сектором - около 20 млрд грн было возмещено НДС, который не обеспечен деньгами, и в этом году такая же примерно сумма. Выводы должен делать Минфин и я об этом неоднократно говорю, но почему-то никто не слышит. Нужно глубоко проанализировать аграрный сектор и думать, что делать дальше», - подчеркнула глава налогового комитета парламента.
Она также отметила, что злоупотребление с возмещением НДС именно в аграрном секторе исчисляется не малыми суммами, но отменять всю систему НДС, по ее мнению, нецелесообразно, а вот пересмотреть механизм его возмещения - стоит.
«Сама система существования НДС - она правильная, она отвечает тем директивам, которые действуют в ЕС. И возмещение должно быть, но каждая страна должна осознавать, какая отрасль может использовать неуплаченный НДС, и делать определенные шаги, чтобы именно эти отрасли не вынимали весь уплаченный НДС из бюджета обратно в свою оперативную деятельность, генерируя прибыли», - резюмировала Н.Южанина.
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