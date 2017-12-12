Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 декабря 2017 года, 14:59

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С начала года более 400 тысяч киевлян подали заявку на биометрический паспорт

12 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Большая часть заявок была получена после сообщения о введении безвизового режима с ЕС. Об этом сообщило ГУ Государственной миграционной службы Украины в Киеве.

«С 1 января по 1 декабря 2017 года было подано более 410 тыс. заявок на оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу», - сообщили в Госмиграционной службе Киева.

При этом в миграционной службе добавили, что большинство заявок на оформление биометрических паспортов – 305 тыс. – киевляне подали с июня, когда вступил в силу безвизовый режим для Украины с Европейским Союзом.

В ведомстве также прогнозируют, что ажиотажный спрос на биометрические паспорта уже позади – сейчас наблюдается уменьшение очередей заявителей. При этом в каждом районе Киева было подано почти одинаковое количество заявок.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 50 (1042) от 12/12/17 Свежий номер

Семейное право

№ 50 (1042)
Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • integrites
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом