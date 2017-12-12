С начала года более 400 тысяч киевлян подали заявку на биометрический паспорт

Большая часть заявок была получена после сообщения о введении безвизового режима с ЕС. Об этом сообщило ГУ Государственной миграционной службы Украины в Киеве.
«С 1 января по 1 декабря 2017 года было подано более 410 тыс. заявок на оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу», - сообщили в Госмиграционной службе Киева.
При этом в миграционной службе добавили, что большинство заявок на оформление биометрических паспортов – 305 тыс. – киевляне подали с июня, когда вступил в силу безвизовый режим для Украины с Европейским Союзом.
В ведомстве также прогнозируют, что ажиотажный спрос на биометрические паспорта уже позади – сейчас наблюдается уменьшение очередей заявителей. При этом в каждом районе Киева было подано почти одинаковое количество заявок.
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: