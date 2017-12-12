Сегодня 12 декабря 2017 года, 14:59

С начала года более 400 тысяч киевлян подали заявку на биометрический паспорт

Большая часть заявок была получена после сообщения о введении безвизового режима с ЕС. Об этом сообщило ГУ Государственной миграционной службы Украины в Киеве.

«С 1 января по 1 декабря 2017 года было подано более 410 тыс. заявок на оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу», - сообщили в Госмиграционной службе Киева.

При этом в миграционной службе добавили, что большинство заявок на оформление биометрических паспортов – 305 тыс. – киевляне подали с июня, когда вступил в силу безвизовый режим для Украины с Европейским Союзом.

В ведомстве также прогнозируют, что ажиотажный спрос на биометрические паспорта уже позади – сейчас наблюдается уменьшение очередей заявителей. При этом в каждом районе Киева было подано почти одинаковое количество заявок.