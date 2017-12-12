Сегодня 12 декабря 2017 года, 13:28

МЭРТ предлагает создать «цифровой» правительственный комитет

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) инициирует создание «цифрового» правительственного комитета – по вопросам развития цифровой экономики и общества. Соответствующее предложение содержится в разработанном и обнародованном министерством проекте постановления Кабинета министров «О концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы» в числе мер по реализации этой концепции.

Среди других инициатив – совместно с Минобразования и Минсоцполитики обновить реестр профессий и разработать программу внедрения цифровых специальностей в учебные программы.

МЭРТ также предлагает в первом квартале совместно с Госспецсвязи, Госагентством по электронному управлению и нацрегулятором рынка связи разработать для утверждения правительством Национальный план развития широкополосного доступа (ШПД) к интернету с учетом преодоления цифрового неравенства граждан.

Для создания таких равных возможностей доступа к телекоммуникационной инфраструктуре между городом и деревней министерство считает необходимым создать специальные фонды преодоления цифрового неравенства с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Во втором квартале 2018 года МЭРТ совместно с Госагентством по электронному управлению наметил также разработку плана мер по стимулированию и поддержке внедрения передовых технологий обработки данных (в т.ч. блокчейн) в государственном секторе и базовых отраслях промышленности.

В настоящее время в правительстве Украины созданы три правительственных комитета: по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности; по вопросам европейской, евроатлантической интеграции, международного сотрудничества и регионального развития и по вопросам социальной политики и гуманитарного развития.