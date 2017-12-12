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Украина сообщила в Международный уголовный суд о захвате Россией имущества в Крыму

12 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Украина пожаловалась в Международный уголовный суд на захват Россией имущества в оккупированном ею Крыму. Об этом на брифинге во вторник рассказал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

По его словам, прокуратура АР Крым в январе 2017 года по обращению депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева начала уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение правил и обычаев войны) по фактам нарушения международного гуманитарного права оккупационной властью на полуострове.

В рамках этого расследования в октябре 2017 года Украина направила в Международный уголовный суд два информационных сообщения о незаконном присвоении имущества государственных учреждений и частного бизнеса на территории Крыма. «В соответствии с нормами международного гуманитарного права частная собственность, имущество церковных общин, благотворительных, общеобразовательных и научных учреждений не подлежат конфискации. Это тяжкое преступление, это военное преступление», - сообщил он.

Ю.Луценко уточнил, что в Крыму остались 4000 украинских предприятий, общая оценка убытков составляет 1 трлн гривен. В рамках следствия наложен арест на имущество в размере 1,6 млрд гривен.

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