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Суд удовлетворил иск «Укртелекома» о расторжении договора купли-продажи ценных бумаг

27 ноября Хозсуд г. Киева полностью удовлетворил иск ПАО «Укртелеком» к Ощадбанку и расторг договор купли-продажи ценных бумаг №6026-ДД/2015 от 15.09.2015, заключенный между ПАО «Укртелеком» и Ощадбанком.

Суд отменил операции списания, зачисления и перевода 16.03.2017 облигации серии «С», эмитентом которых является ООО «ЕСУ» (владелец «Укртелекома»; конечный бенефициар – Ринат Ахметов) в количестве 1 млн. шт., со счета в ценных бумагах Ощадбанка в пользу ПАО «Укртелеком».

Суд признал прекращенными с 12.05.2016 обязательства ПАО «Укртелеком» по договору купли-продажи ценных бумаг № 6026ДД/2015 от 15.09.2015 в части:

- предоставления распоряжения о зачислении облигаций серии «С», эмитентом которых является ООО «ЕСУ», в количестве 1 млн штук на свой счет №300517-UA40003446 в депозитарном учреждении ПАО «ПУМБ» не позднее 15.03.2017;

- оплаты общей стоимости облигаций серии «С», эмитентом которых было ООО «ЕСУ» в количестве 1 млн штук, определенной в соответствии с пунктом 2.1 договора (состоит из номинальной стоимости (1 млрд грн) и накопленного процентного дохода на номинальную стоимость одной ценной бумаги по состоянию на день оплаты, рассчитанного с точностью до одной копейки согласно проспекту эмиссии облигаций эмитента ООО «ЕСУ»), в безналичной форме не позднее 15.03.2017 путем перечисления средств на счет Ощадбанка.

Суд обязал восстановить учет облигаций серии «С», эмитентом которых является ООО «ЕСУ», в количестве 1 млн штук на счете в ценных бумагах Ощадбанка в качестве владельца ценных бумаг.

Напомним, в марте ООО «ЕСУ» (владелец «Укртелекома», конечный бенефициар – Ринат Ахметов) должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого.

Как сообщалось, в 2015 году «Укртелеком» подключился к переговорам ООО «ЕСУ» с Ощадбанком и Укрэксимбанком по долгу его владельца по облигациям. В результате «Укртелеком» взял на себя обязательства выкупить у них облигации ООО «ЕСУ» на 2 млрд грн плюс заплатить проценты. В залог госбанкам были переданы акции «Укртелекома». Планировалось, что погашение долгов произойдет за счет средств от продажи 3G-оператора «ТриМоб» для «МТС Украина», но эта сделка сорвалась.