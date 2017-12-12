Законопроекту по Донбассу не хватает ясности в правовой основе относительно защиты прав и свобод человека, - миссия ООН

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявляет об отсутствии ясности в правовой основе относительно защиты прав человека в проекте закона о деоккупации Донбасса. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.
Она напомнила, что 6 октября Верховный Совет рассматривал и принял в первом чтении проект закона, касающийся оккупированных территорий с целью «восстановления государственного суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей» (законопроект (№ 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»).
«Хотя обсуждения все еще продолжаются, на данный момент Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что проекту закона не хватает ясности в правовой основе относительно защиты прав и свобод человека», - сказала Ф.Фрейзер.
«На наш взгляд, законодательство, и в целом вся государственная политика должна быть инклюзивной, но никак не дискриминационной, для того чтобы заложить фундамент в будущий мир и согласие на Украине», - сказала г-жа Фрейзер.
Напомним, народные депутаты подали 653 поправки к законопроекту №7163.
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