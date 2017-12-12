Собрание судей Большой Палаты Верховного Суда тайным голосованием избрало секретарем Большой Палаты ВС Всеволода Князева, за него отдали свои голоса 13 из 17 судей Большой Палаты ВС. За кандидатуру Александра Прокопенко проголосовали 4 судьи Большой Палаты ВС.
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