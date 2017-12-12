Собрание судей Большой Палаты ВС утвердило Положение о собрании судей Большой Палаты и приступило к кадровому вопросу. Так, на должность секретаря Большой Палаты ВС выдвинуто 2 кандидатуры. В частности, Председатель ВС Валентина Данишевская выдвинула кандидатуру Всеволода Князева (до назначения "верховным" судьей работал судьей Николаевского окружного административного суда). Также изъявил желание занять указанную должность Александр Прокопенко (ранее был судьей Верховного Суда Украины), воспользовавшись правом самовыдвижения.
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