14-15 декабря в Киеве состоится заседание САУ

14-15 декабря в Киеве состоится заседание Совета адвокатов Украины. Заседание состоится в офисе Национальной ассоциации адвокатов Украины, по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская 3, 2-й этаж.
Согласно повестке дня, председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова традиционно в начале заседания выступит с докладом о деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины.
О вопросах ведения Единого реестра адвокатов Украины доложит заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий.
Результаты проверки деятельности адвокатского самоуправления города Киева в рамках специальной временной комиссии представят члены САУ, Оксана Каденко, Сергей Осыка и Людмила Гринь.
Председатель ВКДКА Александр Дроздов разъяснит необходимость приведения Программы сдачи квалификационного экзамена (фабул дел) в соответствие с изменениями в законодательстве.
О работе представительств НААУ за рубежом в своих докладах укажут заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий и председатель Комитета по международным связям Иван Гречкивский.
Также в повестку дня внесено рассмотрение отдельных вопросов деятельности региональных органов адвокатского самоуправления и ряда обращений о предоставлении разъяснений.
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