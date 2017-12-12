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14-15 декабря в Киеве состоится заседание САУ

12 декабря 2017 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

14-15 декабря в Киеве состоится заседание Совета адвокатов Украины. Заседание состоится в офисе Национальной ассоциации адвокатов Украины, по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская 3, 2-й этаж.

Согласно повестке дня, председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова традиционно в начале заседания выступит с докладом о деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины.

О вопросах ведения Единого реестра адвокатов Украины доложит заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий.

Результаты проверки деятельности адвокатского самоуправления города Киева в рамках специальной временной комиссии представят члены САУ, Оксана Каденко, Сергей Осыка и Людмила Гринь.

Председатель ВКДКА Александр Дроздов разъяснит необходимость приведения Программы сдачи квалификационного экзамена (фабул дел) в соответствие с изменениями в законодательстве.

О работе представительств НААУ за рубежом в своих докладах укажут заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий и председатель Комитета по международным связям Иван Гречкивский.

Также в повестку дня внесено рассмотрение отдельных вопросов деятельности региональных органов адвокатского самоуправления и ряда обращений о предоставлении разъяснений.

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