В НБУ сообщили о росте объема денежной базы

Объем денежной базы на Украине за ноябрь 2017 года вырос на 0,6% – до 378,746 миллиарда гривен. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы снизился на 0,7%.
Согласно приведенным данным, денежная масса (агрегат М3) выросла на 0,3% в ноябре и на 2,4% с начала года - до 1,129 триллиона гривен.
Напомним, объем денежной базы на Украине за сентябрь 2017 года вырос на 0,9% – до 376,6 миллиарда гривен, денежной массы - на 0,1%, до 1,125 триллиона гривен. В 2016 году денежная база выросла на 13,6%, денежная масса – на 10,8%.
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: