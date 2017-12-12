Сегодня 12 декабря 2017 года, 11:57

В НБУ сообщили о росте объема денежной базы

Объем денежной базы на Украине за ноябрь 2017 года вырос на 0,6% – до 378,746 миллиарда гривен. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы снизился на 0,7%.

Согласно приведенным данным, денежная масса (агрегат М3) выросла на 0,3% в ноябре и на 2,4% с начала года - до 1,129 триллиона гривен.

Напомним, объем денежной базы на Украине за сентябрь 2017 года вырос на 0,9% – до 376,6 миллиарда гривен, денежной массы - на 0,1%, до 1,125 триллиона гривен. В 2016 году денежная база выросла на 13,6%, денежная масса – на 10,8%.