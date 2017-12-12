Суд оправдал скандального экс-ректора налоговой академии

Бородянский районный суд Киевской области оправдал бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины Петра Мельника. Об этом говорится в приговоре суда, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
В решении суда от 5 декабря сказано, что Мельник, «находясь с 28 августа 2006 года на должности ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины... в интересах ООО «Межрегиональная финансово-юридическая академия» ЕГРПОУ 00293841, основным учредителем которого является его жена, ... имея умысел на растрату имущества, которое вследствие его служебного положения находилось у него на праве оперативного управления ... совершил уголовное преступление».
В частности, отмечается, что он, достоверно зная, в связи с исполнением своих служебных обязанностей, о наличии в оперативном управлении Университета недвижимого имущества, в том числе, в виде встроенно-пристроенного помещения магазина и кафетерия общей площадью 496,7 кв. м (Киевская область, г. Ирпень, ул. Северная, 79-Б), реабилитационно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» (Киевская область, смт Ворзель, ул. Кирова, 3), комплекса зданий (Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский, ул. Годованца, 1) и нежилых зданий и хозяйственно-бытовых зданий (АР Крым, г. Симферополь, ул. Элеваторная, 8-Б), «действуя умышленно в неустановленное досудебным расследованием время, но не позднее июня 2007 года, разработал преступный план их отчуждения ООО "Межрегиональная финансово-юридическая академия».
В решении суда говорится, что 5 ноября 2007 года ректор Национального университета ГНС Украины осуществил «незаконное отчуждение в корыстных целях в интересах ООО «Межрегиональная финансово-юридическая академия» встроенно-пристроенного помещения магазина и кафетерия ... и совершил растрату имущества стоимостью 3328387 грн». 26 ноября 2007 года он осуществил «незаконное отчуждение в корыстных целях в интересах ООО «Межрегиональная финансово-юридическая академия» реабилитационно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор»... и совершил растрату имущества стоимостью 23551900 грн». 20 августа 2008 года ректор осуществил «незаконное отчуждение в корыстных целях в интересах ООО «Межрегиональная финансово-юридическая академия" нежилых зданий и хозяйственно-бытовых зданий в Крыму … и совершил растрату имущества стоимостью 4146750 грн". В то же время, в приговоре отмечается, что для квалификации действий лица по ст.191 УК Украины, по признаку растраты имущества, обязательным условием является безвозмездное изъятие и обращение в пользу других лиц чужого имущества, которое ему вверено.
«Суд считает необоснованными и опровергаемыми исследованными доказательствами доводы стороны обвинения, что отчуждение в 2007-2008 годах принадлежащих Национальному университету государственной налоговой службы Украины объектов недвижимости ... произошло безвозмездно или умышленно по явно заниженным ценам», - говорится в тексте.
Кроме того, отмечается, что суду не предоставлены какие-либо доказательства того, что Мельниклично или с участием других лиц определял цену или иным образом влиял на определение цены, по которой были проданы указанные объекты недвижимости. Так, суд принял решение признать Мельника невиновным в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, и оправдать его по ч.5 ст.191 УК Украины в связи с «недоказанностью состава преступления в его деянии». Гражданский иск Университета государственной фискальной службы Украины к Мельнику о возмещении имущественного ущерба в размере 33 млн 444 тыс. 368 грн предусмотрено оставить без рассмотрения. Процессуальные издержки, связанные с привлечением экспертов, в размере 50023 грн 40 коп. - отнести на счет государства. Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции. Так, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, приговор еще не вступил в законную силу.
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Всі знали, що він отримує неправомірну вигоду за вступ, за магістратуру; знали також про те, що відчужвав незаконно майно. Однак, прокуратура "замнула" все, не дивно, що останнім часом нічого чути не було. Не здивуюсь якщо він знвоу стане ректором
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