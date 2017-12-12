Сегодня 12 декабря 2017 года, 10:26

С 2018 года для украинцев заработает криптовалютный кошелек

C 1 января 2018 года в Украине заработает первый криптовалютный кошелек с функциями банкинга PrivatCoins. Об этом рассказал разработчик приложения Алексей Грушко.

«Это не просто криптовалютный кошелек, который позволяет покупать и продавать валюту. Через время в приложение добавятся функции онлайн-банкинга», - отметил А.Грушко.

Изначально будет доступно пополнение мобильных телефонов. Дальше в планах - все, что есть в классическом онлайн-банкинге: покупка билетов, оплата коммунальных платежей и другое.

По словам разработчика, основная цель проекта - дать возможность рядовому пользователю покупать и продавать биткоины.

Покупать биткоины в системе можно на сумму не более 25 тыс. грн и не менее 100 грн за один платеж. В будущем это ограничение можно будет снять, когда примут новые юридические нормы.