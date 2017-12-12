В Киеве начало работу собрание судей Большой Палаты Верховного Суда

Начало свою работу собрание судей Большой Палаты Верховного Суда. На повестку дня вынесено два вопроса: утверждение Положения о собрании судей Большой Палаты ВС и избрание секретаря Большой Палаты ВС.
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