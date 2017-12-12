Сегодня 12 декабря 2017 года, 10:26

ГФС открыла 431 уголовное дело в отношении своих сотрудников

В январе-ноябре управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы открыло 431 уголовное производство в отношении сотрудников службы, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, в суд направлено 108 обвинительных актов (в январе-ноябре 2016 года – 104), 27 человек судом уже признаны виновными в совершении преступлений (январь-ноябрь 2016 года – 23).

Как сообщалось, в 2016 году управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины открыло 506 уголовных производств в отношении сотрудников службы, из которых 97 – производства по фактам взяточничества.