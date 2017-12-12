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Служба занятости опубликовала список самых востребованных специальностей

12 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Наиболее востребованными оказались представители рабочих специальностей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 (11 месяцев) количество вакансий увеличилось на 11%.

"Наибольшим спросом в Украине пользуются рабочие специальности. Работу для специалистов, работающих "руками" найти проще и заработная плата для таких вакансий пропорционально увеличивается от уровня квалификации специалиста", - говорится в сообщении.

По видам экономической деятельности, большинство вакансий насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности (23%), торговли и ремонта автотранспорта (16%) и на транспорте (9%).

По профессиональным группам, наибольшим спросом работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих с инструментом (22%), а также на рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (21%).

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 4,6 тыс гривен. При этом, заработная плата в Киеве и крупных городах значительно превышает средний показатель по Украине.

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