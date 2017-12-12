Минфин сделал шаг к усилению налоговой прозрачности и обмену информацией

Министерство финансов Украины 11 декабря 2017 года представило Дорожную карту по внедрению международных стандартов прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«11 декабря 2017 года Министерство финансов представило широкой общественности Дорожную карту по внедрению международных стандартов прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере “Налоговая прозрачность: EOIR / AEOI CRS” в Украине», — говорится в сообщении.
Глобальный форум, участником которого Украина является с 2013 г., осуществляет тщательный мониторинг и экспертную оценку процесса внедрения признанных в международном обществе стандартов прозрачности и обмена информацией в сфере налогообложения — в частности, Стандарта обмена информацией по запросу (Стандарт EOIR) и Стандарта автоматического обмена финансовой информацией (Стандарт AEOI). В Минфине отмечают, что как участник Украина обязалась имплементировать эти стандарты.
«Обмен информацией в сфере налогообложения играет ключевую роль в гарантировании того, что корпоративные и индивидуальные налогоплательщики не будут иметь надежных хранилищ для сокрытия своих доходов и активов», — объясняют в Минфине.
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