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Нацбанк освободит банки от печатей и разрешит открывать эскроу-счета

11 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Нацбанк инициирует новую волну освобождения банков от печати. На сайте ведомства опубликован проект постановления, согласно которому банки будут освобождены от требования заверять печатями сопроводительные письма для выплаты на инкассо по именным чекам юрлиц. Не потребуется ставить печать и на подписи на обороте самого чека.

Упраздняются печати на векселях, выданных от имени физлица, а также платежные поручения в иностранной валюте. Такие платежки, а также заявки на покупку СКВ можно заверять только подписями уполномоченных лиц, если они были оформлены в особый период.

Печатями не нужно будет заверять бланк уведомления о начале выпуска электронных денег, а также ходатайство о согласовании правил системы электронных денег.

Также Нацбанк ввел новый тип банковского счета – условного хранения эскроу. Для этих целей в положение «О порядке использования банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах» НБУ внес понятие счета эскроу и обязал банки выполнять требования 72-1 статьи Гражданского кодекса (управление имуществом лица, над которым установлена опека).

Эскроу-счет по своей сути является счетом «временного» – до выполнения условия сторон сделки – хранения денежных средств, документов или имущества. Зачастую инструмент используется при проведении торговых операций и является своего рода гарантией безопасной сделки. Например, в случае приобретения недвижимости, банк хранит на эскроу-счете средства покупателя до выполнения всех условий сделки. Если оговоренные условия соблюдены, деньги отправляются на счет продавца. В противном случае эскроу-агент возвращает их покупателю.

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