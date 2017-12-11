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Сегодня 11 декабря 2017 года, 17:45

Стало известно, когда Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию по долгу Украины размером 3 млрд долл. США

Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по долгу перед Россией на 3 млрд долларов 22-26 января 2018 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

«С понедельника по пятницу, 22-26 января будет проходить суд», - ответил он, говоря о сроках рассмотрения дела.

Как сообщалось, 29 марта текущего года Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации перед Россией на 3 млрд долларов. В июне Украина обжаловала данное решение.

Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ), сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.