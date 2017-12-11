Сегодня 11 декабря 2017 года, 17:45

Поступления ЕСВ выросли на 44 миллиарда, - ГФС

Государственной фискальной службой с начала года обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на уровне 160,9 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава ГФС Мирослав Продан.

Нынешний показатель превышает прошлогоднюю сумму уплаты единого взноса за аналогичный период на 43,8 млрд грн.

«По состоянию на 1 декабря индикативный показатель, определенный Министерством финансов, выполнен в полном объеме. С учетом поступлений декабря дополнительные ожидаемые поступления единого взноса по 2017 год составят около 20 млрд грн», – отметил М.Продан.

Он также отметил, что органами ГФС проводится целенаправленная работа по сбору средств, необходимых для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

Напомним, 11 октября на Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе. Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.