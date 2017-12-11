Через год зарплата украинцев может увеличиться на 35%

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты в 2018 году на 35%. Об этом он заявил в понедельник во время встречи с региональными СМИ, передает пресс-служба правительство.
По словам Гройсмана, правительство заложило на следующий год минимальную зарплату в 3723 гривен. «Далее будем смотреть, если экономика позволит – будем поднимать», - отметил он.
«Но еще один вопрос - довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 10 тысяч гривен - при таком же курсе и ценах, как сегодня. Сегодня у нас 7400 гривен. Думаю, к концу следующего года можем выйти на 10 тысяч», - добавил премьер-министр.
Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявил, что со следующего года планирует повысить минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.
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