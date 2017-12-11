Сегодня 11 декабря 2017 года, 16:14

В Киеве начнут штрафовать за неубранный снег

На уборку последствий вчерашнего снегопада в столице вышло 468 единиц снегоуборочной техники и около пяти тысяч человек, занятых расчисткой дорог, тротуаров, дворов и проездов. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

«Техника работала всю ночь. На уборку снега вышли не только работники дорожных служб, но и службы по содержанию зеленых насаждений, ЖЭКов», — отметил П.Пантелеев.

По его словам, к утру еще было много замечаний по уборке территорий, закрепленных как за ведомствами, так и частными организациями.

«За порядком в городе сейчас следят 70 инспекторов по благоустройству. Напоминаю, что они имеют право оштрафовать владельцев территорий за несвоевременную уборку снега на сумму в 1800 грн», — подчеркнул П.Пантелеев.

Он уточнил, что в данном случае речь идет как о госучреждениях, так и жилых, в том числе, частных домах.

«Поэтому мы просим всех относиться ответственно к созданию возможности для передвижения людей и транспорта», — сказал замглавы КГГА.